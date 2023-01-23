الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خمسة شبان فلسطينيين من القدس والضفة، بينهم طفل.

ففي القدس، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر سمرين، ومدحت زاهدة، وآدم حليس، أثناء تواجدهم في شارع حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال ناديا رياضيا في بلدة سلواد شمال المدينة، واعتقلت الطفل مصطفى أحمد حامد (16 عاما).

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عماد حمدان نجيب سمودي (42 عاماً) أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين .

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا والعرقة، ونصبت حاجزا عسكريا على مفترق الطرم وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

ووثق مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، 7000 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام 2022؛ بينهم 164 حالة بحق نساء وفتيات فلسطينيات و865 بحق أطفال قاصرين.