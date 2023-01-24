بث مباشر مباراة الأهلي وبنك الأهلي في الدوري المصري.. يلا شوت مباراة الأهلي وبنك الأهلي اليوم كورة لايف، يتساءل محبي الكورة عن رابط بث مباشر مباراة الأهلي وبنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري 2023، اليوم الثلاثاء 24يناير 2023.

و في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على ستاد السلام.

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مباراة الأهلي وبنك الأهلي

وتأتي تشكيلة مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، حيث يستمر غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم عن مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وذلك لعدم اكتمال لياقتهم بعد الإصابات التي لحقت بهم.

كما يفتقد المارد الأحمر لأكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وعلي معلول وبيرسي تاو للإصابة، فيما يعود محمود متولي من الإيقاف، وعمرو السولية وبرونو سافيو من الإصابة.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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