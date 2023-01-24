قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن القانون الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بجمع شيقل من مشتركي شركات الاتصال لدعم القدس، "وصفة جديدة للسرقة ونهب الأموال تحت مسمى دعم المدينة".

وأكدّ الهدمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ "السلطة مغيبّة تماما عن دعم القدس، ولا يوجد لديها أي اهتمام حقيقي في الدعم المالي للمدينة وسكانها، وكثير من الأزمات التي يواجهها المقدسيون لم تكن السلطة حاضرة في حلها".

وذكر الهدمي أن المواطن المقدسي ذاته لا يثق اطلاقا في إمكانية وصول هذه الأموال لدعم وتعزيز صموده.

وأضاف: "مثل هذه القوانين في الأساس هي رفع السلطة يدها من دعم القدس، فهي وضعت الأمر على كاهل المواطن، دون أن تخصصّ بشكل حقيقي الموارد المالية التي تحتاجها المدينة لدعم صمودها".

وعدّ هذه القوانين بمنزلة "ذر الرماد في العيون"، متابعا: "هي فقط تريد أن توجه رسالة مزيفة أنها تدعم القدس عبر قوانين وهمية وصورية ولا تخدم المدينة بالشكل الذي ينبغي من السلطة".