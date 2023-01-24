واحد وعشرون عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 21 عملاً مقاوماً تنوعت ما بين إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إصابة جندي خلال عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، فيما وقعت 5 عمليات إطلاق نار وتفجير لعبوتين ناسفتين وإلقاء لزجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، إلى جانب التصدي لثلاث اعتداءات من المستوطنين، واندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في 9 نقاط.

وتمكن مقاومون فلسطينيون من تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز دوتان العسكري بمحافظة جنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات في منطقة العرقة بالمحافظة.



وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب عمليتي إطلاق نار عند جبل جرزيم وخلة العامود.

وفي نابلس، تصدى فلسطينيون أيضاً لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار"، وقاموا بإلقاء زجاجات حارقة صوبهم إلى جانب رشقهم بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال في محافظتي طولكرم والخليل، وتركزت في حارة أبو سنينة ومخيم العروب الذي شهد إلقاء زجاجات حارقة وحجارة صوب القوات الإسرائيلية.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بأكثر من عملية إطلاق نار بالخليل، الأولى وقعت قرب مستوطنة "كرمي تسور"، والثانية في بلدة بيت أمر، وأسفرت المواجهات التي تخللها إطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة عن إصابة جندي (إسرائيلي).