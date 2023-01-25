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إصابة شابين بجروح أحدهما خطيرة جراء دهسهما من دورية لجيش الاحتلال بجنين

الضفة المحتلة- الرسالة نت

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شابان بجروح، جراء دهسهما من قبل دورية عسكرية (إسرائيلية) على الشارع الالتفافي شمال جنين.

 
وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين لدى مرورهما بالمنطقة على دراجات نارية وبعد صدمهما تركهم جنود الاحتلال وانسحبوا من المنطقة.
 
وأضافت أن الطواقم الطبية عثرت على المصابين على أطراف الشارع ، ونقلا لمستشفيات المدينة إثر اصابتهما بجراح.
 
فيما ذكر مستشفى ابن سينا في جنين بأنه إصابتين وصلتا إلى المستشفى جراء دهسهما من قوات الاحتلال، حيث أن إحدى الإصابات بحالة خطيرة.
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