يواصل ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفير، سياسة البلطجة، من خلال إصراره على اقتحام المسجد الأقصى مجددًا.

وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة كان العبرية، صباح الأربعاء، ردًا على سؤال وجه له بشأن ما ورد من نتائج لقاء بنيامين نتنياهو، مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، حول ما يجري في الأقصى والاقتحامات المستمرة، إنه اقتحم "الجبل/ المسجد الأقصى"، بعد أن أصبح وزيرًا، وسيكرر ذلك مجددًا.

وأضاف بن غفير: "(إسرائيل) دولة مستقلة وذات سيادة ليس لأحد وصاية عليها، ولا تدير سياساتها حسب ما تريد الأردن أو غيرها".