شاهد| الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط لهدم منزل الشهيد عدي التميمي

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأربعاء، ضاحية السلام بمخيم شعفاط بالقدس؛ لهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي.

وقال والد الشهيد عدي التميمي: "قوات كبيرة اقتحمت منزل العائلة في ضاحية السلام/مخيم شعفاط في هذه الاثناء وستقوم بعملية هدم للمنزل، المنزل يقع في الطابق السادس ضمن بناية سكنية".

وكان الشهيد التميمي قد نفذ عمليتين فدائيتين ضد قوات الاحتلال أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخرين.

ففي 8 من أكتوبر 2022، ترجل البطل عدي من سيارة الأجرة على حاجز مخيم شعفاط، ومن ثم امتشق مسدسه ليوجه رصاصات مسدسه من مسافة قريبة جدا على رؤوس الجنود (الإسرائيليين).

اعترف الاحتلال بمقتل جندية تدعى "نوعا لازار" وإصابة آخر بجروح بخطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار وتمكن من الانسحاب.

اختفى البطل عدي التميمي بين أزقة وحواري القدس التي احتضنته، وقدم شباب القدس فعلا مقدرًا بحلق شعورهم ليشكلوا له حماية وغطاء للتحرك؛ لكونه اعتاد أن يكون حليق الشعر.

جند الاحتلال قوته ومخابراته وطائراته للوصول للبطل عدي التميمي، فحاصر مخيم شعفاط، وقطع أوصال المدن القريبة، وأقام الحواجز إلا أنه فشل في تحقيق هدفه.

وفي 19 من أكتوبر 2022، استطاع البطل التميمي الوصول إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس ليشتبك مع حراسها فيلقى ربه شهيدا.

تصدر اسم الشاب الفلسطيني عدي التميمي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل “عربيًا” عقب استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس.

وعمّ إضراب محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة حدادا على روح التميمي، كما انطلقت مسيرات غضب حاشدة في مدن الضفة ندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الشهيد التميمي.