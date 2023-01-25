قال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس: إن تمديد الاحتلال لما يسمّى "قانون الطوارئ" وتصعيد مخططاته الاستيطانية في الضفة المحتلة جريمة عنصرية متجدّدة لن تمنحه شرعية على أرضنا.

وأضاف طه في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ تمديد القانون إرهابٌ متصاعد، تُكرّس من خلاله حكومة الاحتلال الفاشية تغوّلها الاستيطاني، وسرقة المزيد من أراضينا المحتلة، ومنع أهلنا من البناء فيها، في ظل غياب موقف دولي وإقليمي يكبح جماح سياسات الاحتلال وإجرامه المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد أنَّ سياسة هذه الحكومة الفاشية؛ عبر تصعيد مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية وعدوانها ضد شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية المحتلة، لن يغيّر حقائق التاريخ والواقع، ولن يمنحها شرعية مزعومة على شبر من أرضنا.

ودعا جماهير شعبنا لمزيد من التلاحم ورصّ الصفوف، دفاعاً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك في مواجهة عدوان الاحتلال وقوانينه العنصرية.