إدانة لإغلاق الاحتلال مدرسة فلسطينية بالقدس

أدانة لجنة اتحاد أولياء أمور الطلبة المقدسيين، قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدرسة فلسطينية للتعليم المهني بمدينة القدس.

وأعرب رئيس اللجنة زياد شمالي، في تصريح صحفي، عن رفضه لقرار الاحتلال بإغلاق مدرسة اليتيم العربي الصناعية، مؤكدا أنها المدرسة الوحيدة التي تقدم التعليم المهني بالنظام الفلسطيني بالقدس.

وأوضح "شمالي"، أن قرار الاحتلال يؤشر لنيته إقامة مشاريع استيطانية على أرض المدرسة، لافتاً إلى الاحتلال اتخذ قراراً بإغلاق المدرسة نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023.

وأشار إلى أن القرار يدفع طلبة هذه المدرسة، لاستكمال دراستهم بالمدارس الإسرائيلية وبالمنهاج الإسرائيلي، وهذا ما يرفضه كافة المقدسيين.

وتتبع إدارة مدرسة اليتيم العربي الصناعية، لجمعية اليتيم العربي الأردنية، وافتتحها الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال عام 1965 في بيت حنينا بالقدس، كمدرسة للتعليم الثانوي المهني والتقني.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بسحب تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس، بحجة ‏‏"التحريض" عبر المناهج الدراسية، وهي: الكلية الإبراهيمية، وكافة مدارس الإيمان "للبنين والبنات" ‏الابتدائية والثانوية.