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إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أصيب عشرات المواطنين بينهم طالبات مدارس، اليوم الأربعاء، بالاختناق إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة مواطنة، واعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء خروجهن من المدرسة، ما أدى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال العام الماضي، 8724 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضفة.

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