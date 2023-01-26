مباشر| إصابة خطيرة باشتباكات عنيفة بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) عقب اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة مواطن بجراح خطيرة.

وأفادت مصادر محلية أن تعزيزات كبيرة لقوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

🛑 عاجل| اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتـلال مخيم جنين هذه اللحظات pic.twitter.com/5uG1RzKvAg — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 26, 2023