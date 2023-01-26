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مباشر| استشهاد مواطن باشتباكات عنيفة بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين

الرسالة نت

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) عقب اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

وقالت وزارة الصحة، إن مواطنا استشهد بعدما وصل مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وأفادت مصادر محلية أن تعزيزات كبيرة لقوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف.

 
https://www.facebook.com/jmedia.pal/videos/1842804356081818/?mibextid=NnVzG8

مباشر اقتحام مخيم جنين

Posted by Jmedia on Wednesday, January 25, 2023

 

 

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مقاومة اشتباكات مخيم جنين

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