مجزرة في مخيم جنين.. 9 شهداء و16 إصابة بعدوان (إسرائيلي) غاشم

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن حصيلة الاعتداء (الإسرائيلي) على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 9 شهداء بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس: "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن."

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى إلى إصابة أطفال بحالات اختناق.

ودعت وزارة الصحة إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا، مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع (دورون) تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

واقتحمت قوات (اليمام) الخاصة وحرس الحدود وماجلان مخيم جنين، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا أن المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تخفيها داخل شاحنة ألبان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحباً جرافة عسكرية، وذلك عقب وقوع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

🛑 عاجل| اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتـلال مخيم جنين هذه اللحظات pic.twitter.com/5uG1RzKvAg — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 26, 2023