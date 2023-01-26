فصائل المقاومة تتصدى لقوات (إسرائيلية) خاصة في جنين

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانات منفصلة، إن مقاومين تصدوا لقوة (إسرائيلية) خاصة اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم.

وأوضحت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن مقاوميها إلى جانب فصائل المقاومة خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع القوات الخاصة، واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، مؤكدة أن الاشتباكات تدور من نقطة صفر.

بدورها ذكرت كتيبة جنين، أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققت إصابات مباشرة، مشيرةً إلى أن المقاومين فجروا عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر.

وأضافت: "تمكن المجاهدون من استهداف منزل تجمع به عدد من جنود الاحتلال بصليات من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوفهم".

واستهدف مقاومون من كتائب شهداء الأقصى القوة الخاصة (الإسرائيلية) بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع، مؤكدةً وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد صائب عصام محمود ازريقي (24 عامًا) جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر أثناء اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس لمخيم جنين، إضافة لعدة إصابات بينها اثنتين بحالة خطيرة.