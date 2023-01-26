الجامعة العربية تعقب على مجزرة الاحتلال بمخيم جنين واستشهاد 9 فلسطينيين

عقبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم في مخيم جنين، والتي أدت لارتقاء 9 شهداء.

وحمّلت الأمانة العامة للجامعة، حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بقيادة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدموية التي ارتكبت اليوم الخميس، في محافظة جنين ومخيمها، والتي خلفت 9 شهداء وعشرات والجرحى.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بالأسلحة المحرمة دوليا، معتبرا أن ممارسة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات، استمرار للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في المدن الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المنوط بهم، والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الدموية.

كما حثهم على العمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا، مع ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي مساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملا الاحتلال تبعات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني.