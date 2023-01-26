منتدى الإعلاميين: قرار فصل سباعنة يعكس التمادي الغريب في القمع

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن فصل رسام الكاريكاتير في صحيفة الحياة الجديدة الرسمية الزميل محمد سباعنة، يعكس التمادي والإصرار الغريب على قمع حرية الرأي والتعبير.

واعتبر المنتدى في بيان صحفي، أن قرار فصل سباعنة، يشكله من طعنة في خاصرة الإعلام الفلسطيني الذي يتعرض للاستهداف الشرس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأبدى تضامنه التام مع سباعنة، داعيًا للعدول عن قرار فصله، وعدم التغول على حقوق الصحفيين بأشكال وصور مختلفة.

وطالب الإعلاميين للتضامن مع سباعنة لئلا يُسمح بتكرار هذا العدوان الصارخ على حرية الرأي والتعبير من قبل السلطة الفلسطينية، لاسيما أن قرار الفصل التعسفي من شأنه تعزيز الرقابة الذاتية لدى الصحفيين ويحول دون تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وناشد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة حماية الصحفي الفلسطيني، وعدم السماح بقمع حرية الرأي والتعبير بما يخالف القوانين الدولية والمحلية، لاسيما في ظل ممارسات الأجهزة الأمنية التي تلاحق الصحفيين وتعتقلهم وتضيق على عملهم الصحفي دون أدنى مبرر.