النخالة: العدوان على جنين لن يوقف المقاومة وستبقى في الميدان

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: "إن هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة".

وأضاف النخالة في بيان صحفي "أن هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".

وشدد على "أن هذا العدوان لن يوقف المقاومة، ومقاتلو شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان، وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو".

وأكد بالقول "لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".

واستشهد تسعة مواطنين بينهم مسنة وجرح العشرات في العدوان الاسرائيلي اليوم على مدينة جنين ومخيمها.