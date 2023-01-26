تعرف على فوائد تناول التمر عند الإفطار في رمضان 2023، يتساءل البعض عن فوائد تناول التمر قبل البدء بتناول وجبة الإفطار في رمضان 2023.

ويعد التمر من أساسيات الموائد خلال شهر رمضان 2023، فعند سماع آذان المغرب نتناول التمر مع الحليب أو التمر والماء.

ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول التمر وفقاً لخبراء في الصحة لاحتوائه على العديد من الفوائد.

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فوائد تناول التمر



يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف، وهذه النسبة يحتاجها الجسم بشكل يومي.

ونظراً لاحتواء التمر على نسبة عالية من الألياف فهذا يساعد بشكل ملحوظ في تحسن حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

ويحتوي التمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

ويعزز صحة الدماغ، لأن التمر يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها مخ الإنسان، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بالزهايمر.

ويقلل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم.

ويعد التمر من القيم الغذائية الرائعة للنساء اللاتي يخططن للحمل، لأنه يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، والتي تزيد من فرص الحمل.

والتمر مفيد لصحة العظام، لأنه يحتوي على الكالسيوم، ولذا فتناولك لك بشكل مستمر يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة والتعرض لأي مشاكل صحية مرتبطة به.

طرق تناول التمر

كرات التمر

ويتم تحضيرها من خلال مزج التمر منزوع النواة مع ٤/١ كوب بسكويت مطحون و٤/١ كوب جوز هند و٢ ملعقة كبيرة زبدة و٢ ملعقة كبيرة حليب ويتم عجنها حتى يصبح قوامها متماسكاً ويمكن تزيينها بجوز الهند المبشور أو المكسرات المطحونة.

تمر مغطى بالكاكاو

إن كان يتوفر بخزانة المطبخ بودرة الكاكاو يمكنك رش القليل منها فوق حبات التمر بحيث يكون مذاقها ألذ عن الطريقة التقليدية لتناولها.

مشروب الشوكولاتة والتمر والموز

يمكنك تحضير هذا المشروب الصحي من خلال مزج مشروب الشوكولاتة مع حبات تمر وقطع الموز واضربيهم في الخلاط حتى يصبح قوامه متجانساً.

تمر مع القهوة

إن كنت ممن يتناولون فنجان القهوة مباشرة بعد الإفطار يمكنك تحضيره وتناول إلى جانبه حبات التمر.

حبات التمر المحشية

يمكنك تناول التمر بشكل غير تقليدي من خلال فتحه وإزالة النواة ووضع مكانه الحشوة المفضلة لك مثل مكسرات أو زبدة الفول السوداني أو الكريمة.

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