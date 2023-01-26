اشتية للرسالة: اختبار مصداقية السلطة بوقف التنسيق الأمني بالإفراج عن مصعب

قال عاكف اشتيه والد المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتيه، إن السلطة الفلسطينية غير صادقة في إعلانها وقف التنسيق الأمني، مضيفا: "لو كانت صادقة فلتفرج عن مصعب ورفاقه المعتقلين السياسيين من سجونها".

وكان نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة، قد خرج في تصريح، قال فيه "التنسيق الأمني أصبح لاغٍ"

وعلقّ اشتيه عبر "الرسالة نت" بالقول: "أبو ردينة قال لنا أن التنسيق الأمني التغى؛ لكنه لم يقل لنا صدقوني!"

وأضاف: "هؤلاء لا يملكون أمرهم وهم في موقع المفعول به دائما لدى الاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية".

وشددّ على ضرورة الافراج عن المعتقلين والكف عن معاناتهم المستمرة من السلطة وأجهزتها.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أحد أبرز المطاردين من قبل الاحتلال ، مصعب أشتيه، في مدينة نابلس المحتلة، وفي إثر ذلك، اندلعت احتجاجات شعبية ومسلحة في منطقتي نابلس وجنين، أدت إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة آخرين، إصابة عدد منهم خطرة.