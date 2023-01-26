نائب عراقي للرسالة: المطبعّون شركاء الاحتلال في مجزرته بجنين

قال النائب العراقي حسن فدعم الجنابي، :"إن الأنظمة المطبعة هي شريكة في جرائم الاحتلال على جنين" مشددًا على أحقية المقاومة في الرد على المجزرة (الإسرائيلية).

وأكدّ الجانبي في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء الخميس، أنّ مجزرة الاحتلال تضع جميع المطبعين في ذات المسؤولية، "فهم جميعا شركاء في هذه المجازر".

وأضاف: "العدوان ثمرة التعاون الأمني مع دول عربية شجعت وتشجع انشاء نيتو بقيادة إسرائيل".

وتساءل: "هل كانوا فقط ينتظرون أن تشارك دباباتهم مع الكيان لقصف وتدمير منازل وبيوت أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل؟"

وتابع الجنابي: "الحقيقة المرّة أن هؤلاء شركاء للاحتلال في جرائمه ضد جنين، ومسؤولون بشكل مباشر عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال هناك".

وارتقى 9 مواطنين في جنين، صباح الخميس، في مجزرة مروعة أقدمت عليها قوات الاحتلال.

وهددّت قوى المقاومة برد صارم وحاسم، يرتقي لمستوى الجريمة المرتكبة بحق أبناء شعبنا.