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شاهد| إطلاق صاروخين من غزة اتجاه عسقلان المحتلة

صواريخ-المقاومة.jpeg
صواريخ-المقاومة.jpeg

غزة- الرسالة نت

أطلقت المقاومة الفلسطينية، الليلة، صاروخين اتجاه مدينة عسقلان المحتلة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بأن مدينة عسقلان تعرضت لإطلاق صاروخين، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية حاولت التصدي للصواريخ.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد ساعات من استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم مسنة في مجزرة (إسرائيلية) في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم جيش اباحتلال بأن تم رصد إطلاق صاروخين تجاه عسقلان من قطاع غزة وتمكنت القبة الحديدية من اعتراضهما.

وقالت مصادر عبرية إن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة بعد إطلاق الصواريخ من غزة.

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