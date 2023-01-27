الجهاد للرسالة: متانة العلاقة بيننا وبين حماس تغيظ الأعداء

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد علّان، إن عمق ومتانة العلاقة بين حركته وحماس، شكّلت إغاظة للأعداء؛ "لأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأضاف علان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "كثير من الأصوات المشبوهة حاولت التفرقة بين الحركتين؛ لكنها باءت بالفشل بفضل الله ثم يقظة الحركتين؛ لإخراس كل صوت يحاول بث بذور الفتنة بين الحركتين".

وتابع: "نحن فخورون بالعلاقة مع الحركة، ونجدد علاقتنا معها صباحا ومساءً؛ لأنهم المجاهدون في الصفوف الأولى مع العدو، وليس لهم تاريخ بالتنسيق الأمني مع الاحتلال".

وختم بالقول: "هذا التاريخ الناصع يجعلنا الأقرب تاريخيا ومستقبلا وفي كل وقت وحين، طالما بقينا على درب الجهاد والمقاومة".