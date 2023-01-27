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محدث: مقتل 8 مستوطنين بعملية فدائية شمال القدس

القدس-الرسالة نت

قُتل، مساء اليوم الجمعة،  8 مستوطنين وأصيب خمسة عشر آخرون بعملية إطلاق نار داخل مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس.

وقالت مصادر عبرية، إن فلسطينيين فتحا النار تجاه عدد من (الإسرائيليين) في شوارع القدس.

وتأتي العملية بعد يوم من مجزرة (إسرائيلية) ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد ٩ فلسطينيين.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، أمس، عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، قد صرح، أمس، بأن الاحتلال سيدفع ثمن مجزرة جنين، وأن مقاومتنا لن تنكسر وردها لن يتأخر.

 

 

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