مسيرات جماهيرية في الضفة وغزة احتفالا بعملية القدس البطولية

خرج مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة في مدن الضفة وقطاع غزة، احتفالا بعملية القدس التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين.
وشارك المئات من الفلسطينيين في الاحتفالات ووزعوا الحلوى وهم يغنون ويهتفون بشعارات مشيدة بمنفذي العملية.
كما تحولت بيوت عزاء مقامة لشهداء عملية الاقتحام التي شنها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين ومخيمها الخميس، إلى مهرجانات احتفالية.
عزاء شهداء مجزرة جنين بعد عملية القدس. pic.twitter.com/Ck9iJxoHID— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023
📷 #صور| فرحة وبهجة أهالي غزة بالعملية في #القدس المحتلة#الرد_السريع#عملية_القدس pic.twitter.com/wUYfMrbEV0— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023
🎥 #شاهد|| الأجواء في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة في هذه اللحظات.#الرد_السريع#عملية_القدس pic.twitter.com/e21m6iPGYJ— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023
🛑 #صور | مسيرات عارمة تجوب شوارع خان يونس احتفالا بعملية القدس المحتلة#عملية_القدس#الرد_السريع pic.twitter.com/Rh04CMBXrV— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023
🎥 #فيديو|| احتفالات في منطقة قلنديا بالقدس ابتهاجا بعملية القدس pic.twitter.com/Vt0Nbg2kOO— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 27, 2023