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^200 مثال: غزة العزة

مسيرات جماهيرية في الضفة وغزة احتفالا بعملية القدس البطولية

غزة - الرسالة نت

خرج مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة في مدن الضفة وقطاع غزة، احتفالا بعملية القدس التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين.

وشارك المئات من الفلسطينيين في الاحتفالات ووزعوا الحلوى وهم يغنون ويهتفون بشعارات مشيدة بمنفذي العملية.

كما تحولت بيوت عزاء مقامة لشهداء عملية الاقتحام التي شنها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين ومخيمها الخميس، إلى مهرجانات احتفالية.

 

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