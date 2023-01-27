نتنياهو وبن غفير يصلون مكان العملية في القدس المحتلة

وصل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف ايتمار بن غفير، إلى موقع العملية التي وقعت اليوم الجمعة شمال القدس المحتلة بالقرب من كنيس يهودي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو يعمل على تقييم الوضع الأمن.

فيما قابل المستوطنون بن غفير بسخط كبير بعد العملية التي وقعت في مستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة حنينا في القدس المحتلة.

وواجه المستوطنون بن غفير بالصراخ والشتائم، وحملوه المسؤولية عن الأوضاع الميدانية الراهنة التي انعكست عليهم، وعن العملية.