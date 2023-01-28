(حماس) تزف الشهيد وديع أبو رموز الذي استشهد متأثرًا بجراحه

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم، الشهيد المقدسي الفتى: وديع عزيز أبو رموز (16 عامًا)، من بلدة سلوان، الذي ارتقى مساء الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها بنيران الاحتلال خلال مواجهات في بلدته الأربعاء الماضي.

وعاهدت الحركة في بيان صحفي الشهداء الأبرار على المضيّ في طريق المقاومة ضد الاحتلال الفاشي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، وحتى تحقيق تطلعات الفلسطينيين في التحرير والعودة.

وكانت محكمة الصلح غربي القدس المحتلة عقدت للمصاب وديع أبو رموز جلسة غيابية ومددت توقيفه حتى يوم الاثنين المقبل، رغم وضعه الصحي المتدهور.

وأصيب القاصر وديع برصاص الاحتلال في بطنه خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة بسلوان مساء الأربعاء الماضي، كما أصيب القاصر محمد مؤيد قراعين (16 عاما) برصاصة في الفخذ ونقل للعلاج في مستشفى هداسا عين كارم.