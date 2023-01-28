78 عملا مقاوما في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 78 عملا مقاوما، أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة 15 آخرين.

ونفذت المقاومة 19 عملية إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين وإحراق مستوطنة و19 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات، وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 35 نقطة.

وفي القدس، أطلق مقاومون النار على كل من حاجز جبع وسلوان، وفي بيت حنينا، بينما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط وصور باهر وحاجز قلنديا والعيزرية والبلدة القديمة والرام والعيسوية والشياح والطور.

وأسفرت عملية إطلاق النار في بيت حنينا عن مقتل 7 مستوطنين واصابة 12 آخرين.

وفي رام الله أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة حلميش، ومستوطنة دوليف وسجن عوفر، واندلعت مواجهات في النبي صالح وسنجل، فيما أطلق مقاومون النار على حاجز دوتان وقباطية وجبع ومستوطنة شاكيد ومعسكر سالم في جنين.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي وعزبة جلعود ومهبر ايال وعزون في قلقيلية، وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار على حاجز حوارة ومستوطنة ألون موريه ومستوطنة عناب وشافي شمرون وحاجز بيت فوريك، فيما تصدى الشبان للمستوطنين في بيتا.

وشهدت طولكرم وأريحا مواجهات مع الاحتلال في راس شومر والمدخل الشمالي، بينما سجلت بيت لحم عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة افرات.

واندلعت مواجهات في الخضر والقبة، وفي دورا والبلدة القديمة ومخيم العروب وبيت أمر في الخليل، التي استهدف فيها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، فيما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة في مخيم العروب.