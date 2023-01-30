استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد صباح اليوم الاثنين، شابٌ فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب نسيم نايف سلمان ابو فودة (٢٦ عامًا) استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم.

وأصيب الشاب أبو فودة برصاص الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت شاباً مصاباً بالرصاص في رأسه، أطلقه عليه جنود الاحتلال داخل سيارته على حاجز 160 العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وكان الشاب يقود سيارته في المنطقة قبل أن يطلق جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز الرصاص ويصيبونه في رأسه.