تعرف على أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين في السوق السوداء، يتساءل العديد من الأفراد في مصر عن أسعار العملات في السوق السوداء.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر اليوم الإثنين 30 يناير 2023، استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات اليومية، حيث وصل سعره إلى ٢٩.٨٩ جنيه مصري.

روابط ذات صلة: في تهديد للعاملين.. شبح الذكاء الاصطناعي يطارد الوظائف

أسعار العملات في مصر

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي بالمصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ٩٧.٩٠جنيها.

سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى ٢٢.٤٢ جنيها.

سعر اليورو اليوم في مصر الان: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى ٣٢.٥١جنيها.

سعر الدولار الاسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى٢١.٢١ جنيها.

سعر الاسترليني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري ٣٧.٠٧ جنيها.

🔴 الطقس



اليوم الاثنين 30 يناير 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع في ساعات الظهيرة والمساء سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. pic.twitter.com/uh0ZnN1GEm — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 30, 2023

سعر الريال السعودي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ٧.٩٧ جنيها.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري ٤٢.١٧ جنيها.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري ٨.٢٢ جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري ٨.١٤ جنيها.

سعر الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى: سجل سعر صرف الريال العماني اليوم أمام الجنيه المصري ٧٧.٦٩.

روابط ذات صلة: تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات