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القوى الوطنية والإسلامية تدين التصعيد (الإسرائيلي) الخطير ضد الأسرى

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

غزة- الرسالة نت

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التصعيد الذي تقوم به إدارة سجون الاحتلال ضد أسرانا البواسل، والتي كان آخرها ما جرى صباح اليوم في سجن الدامون من اعتداء خطير وآثم وخسيس على الأسيرات الباسلات.

وأكدت اللجنة أن هذا التمادي وهذه النذالة من قبل حكومة الاحتلال سيكون لهما ثمن باهظ، وأن شعبنا وقواه الوطنية لن يقبل مطلقاً بالمساس بحرائره الأسيرات.

ودعت اللجنة في بيان لها جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والفاعلة في برنامج الفعاليات الذي ستعلن عنه لجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شئون الأسرى.

وطالبت لجنة المتابعة مؤسسات المجتمع الدولي؛ خاصة المؤسسات الحقوقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرى وملاحقة مجرمي الحرب على هذه السياسات الإجرامية.

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https://alresalah.ps/p/276890

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