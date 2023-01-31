وقفة بغزة ورام الله رفضًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكية بلينكن للمنطقة

نددت قوى فصائل وقوى وطنية فلسطينية، خلال وقفة في مدينة رام الله وغزة، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

واستنكرت فصائل العمل الوطني والإسلامي وسط مدينة غزة لزيارة أنتوني بلينكن للمنطقة، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات متواصلة من الاحتلال.

ودعت الفصائل السلطة إلى التراجع عن التنسيق الأمني، مطالبة بتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية.

وقالت :" إن الإدارة الأمريكية تعجز عن فرض أي عقوبة على الاحتلال، داعية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية.

كما وطالبت الدول العربية بوقف التطبيع مع الاحتلال.

فيما جرت وقفة احتجاجية ضد السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال بالتزامن مع زيارتي بلينكن لرام الله.

https://fb.watch/ioT179FCld #مباشر… ‏وقفة احتجاجية ضد السياسة الأمريكية الداعمة للا.حتلال بالتزامن مع زيارتي Belkin برام الله . Posted by Jmedia on Tuesday, January 31, 2023

يتبع ..