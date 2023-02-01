إليك رابط حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية 2023، تصدرت محركات البحث في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2023.

ويُستخدم لحساب القيمة المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي المقرر الحصول عليه حال القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

حاسبة الضمان الاجتماعي

ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة الدعم عبر منصتها الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

فمن خلال هذه الحاسبة التقديرية يمكن التعرف على قيمة معاش الضمان المطور للمتقدم وتابعيه، فمن يرغب في التعرف على إجابة سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد؟ يمكنه ذلك الآن من خلال الرابط التالي، "اضغط هنا".

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي المطور وعن كافة التفاصيل التي تتعلق به من حيث شروط الاستحقاق ومعاييره.

وكم راتب الفرد والتابع حال القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يمكن التعرف عليه من خلال جدول استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الذي يتضمن الحد الأعلى لقيمة المعاش.

روابط ذات صلة: بعد تأجيرها بمبلغ ضخم.. رونالدو يعلن عن بيع طائرته الخاصة!

والحد المانع للضمان الاجتماعي الذي يتحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة، وذلك بعد أن أصبح برنامج الضمان الجديد ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة.

ولم تترك الوزارة بوابة الضمان المطور بدون توفير حاسبة تقديرية يمكن من خلالها معرفة كم راتب الضمان الاجتماعي بعد تعبئة البيانات المطلوبة.

رابط حاسبة الضمان الاجتماعي

يمكنك أولاً الدخول للمنصة "اضغط هنا".

ومن ثم اضغط على إدخال البيانات المطلوبة تعبئتها بشكل صحيح، ثم النقر على “احسب”، وسيتم عرض مجموع الدعم لبرنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يتضمن التالي:

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سياسات تحديد المعاش من خلال جدول استحقاق الضمان المطور الذي يشتمل على عدد الأفراد والحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أو الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي ينبغي عدم تجاوزه لصدور قرار الأهلية والقبول، إلى جانب اشتماله على الحد الأقصى المقرر الحصول عليه حال القبول.

بينما أكدت على أن راتب الضمان المطور قد يقل لكل أسرة بناءً على تقييم الأهلية، وهذا يؤكد على تصريح الوزارة بأن معاش الضمان المطور يتميز بأنه متغيراً وليست قيمة ثابتة يتم الحصول عليها لكل أسرة مثل الأخرى.

ويعتمد ذلك على حالة الأسرة المادية، ويمكن التعرف على قيمة استحقاق الضمان الجديد من خلال راتب عائل الأسرة يساوي 1100 ريال، التابع يساوي 550 ريال لكل تابع مشمولاً بالطلب.

ويجب العلم أنه في حال تعدد التابعين لرب الأسرة، فيتم إضافة المبلغ المقرر لكل تابع على حده حتى تبلغ قيمة الاستحقاق للأسرة خمسة ألاف ريال سعودي.

وهذا المبلغ هو الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه من الضمان الاجتماعي، ويتاح الآن استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالأعلى.

روابط ذات صلة: في حادثة غريبة.. برص مصري في سياحة ببريطانيا