تضرر مركبة للمستوطنين غرب رام الله والاحتلال يواصل حصاره لأريحا

رشق فلسطينيون اليوم الأربعاء، مركبة للمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "بيت حورون" جنوب غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها، بينما واصل جيش الاحتلال حصاره لمداخل مدينة أريحا لليوم الخامس على التوالي.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً على مداخل أريحا الرئيسية والفرعية، وأقامت حواجز منذ السبت الماضي، وتقوم بإيقاف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

وأطلق جنود الاحتلال الليلة الماضية، قنابل إضاءة في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما أغلق شبان مداخل المخيم تحسباً لاقتحام محتمل من قوات الاحتلال.

في غضون ذلك، تصاعدت سياسات الاحتلال الظالمة بشأن هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهدم الاحتلال منشأة زراعية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

واقتحمت ست آليات عسكرية لجيش الاحتلال ترافقها جرافتان البلدة الفلسطينية، وشرعت بهدم منشأة زراعية "بركس" يعود للمواطن راتب جودة، مقامة على مساحة تقدر بـ500 متر.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وهدمت جرافات الاحتلال منشأة قيد الإنشاء، تحتوي على معدات ومواد بناء، تعود للمواطن أكرم عميرة، إلى جانب هدم غرفة خشبية للمقدسي صلاح حجازي في حي العباسية ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وتصاعدت عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف تنفيذ مخطط احتلالي بهدم 14 منزلاً، لصالح المشاريع الاستيطانية.