طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مواقع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة ووسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أخر للمقاومة غرب مدينة غزة.

فيما تواصل التصدي للعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة بالمضادات الأرضية.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية، عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية قبل قليل، رداً على عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وما يجري من عدوان ممنهج على الأسيرات والأسرى في داخل سجون الاحتلال.

يتبع..