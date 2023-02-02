الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 18 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

١. محمد قاسم- مخيم نور شمس بطولكرم

٢. سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس

٣. نايف أبو الرب- مخيم نور شمس

٤. نور خويرة- نابلس

٥. صالح أبو صالح- نابلس

٦. صديق العوري- البيرة

٧. محمد العوري- البيرة

٨. موسى العوري- البيرة

٩. أحمد بشار أبو عليا- المغير شرق رام الله

١٠. مجد نزار النعسان- المغير

١١. محمد خالد النعسان- المغير

١٢. محمد بشار أبو عليا- المغير

١٣. وسيم أحمد النعسان- المغير

١٤. باسل منير أبو عليا- المغير

١٥. محمد سمير- المغير

١٦. فادي شحادة أبو عليا- المغير

١٧. محمد عاطف أبو عليا- المغير

١٨. محمد مصطفى أبو عليا- المغير