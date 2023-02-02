كيف أختبر نظر المولود؟

يفترض أن يتم فحص عيني المولود عند كل زيارة للطبيب في السنة الأولى، وإذا ولد طفلك قبل أن يبلغ الـ34 أسبوعاً، ولديه تاريخ عائلي من إعتام عدسة العين، وأورام في العين، وغيرها من الأمراض الموروثة، يجب على الاختصاصي فحصه أثناء وجوده في حاضنة المستشفى.

لماذا عليك متابعة عيني مولودك؟

يعد فحص العين الذي أجراه طفلك عند الولادة بداية رائعة، لكنه مجرد بداية. إذا كانت لديه مشاكل، فستحتاجين إلى اكتشافها خلال السنة الأولى حتى يبدأ العلاج بينما لا تزال عيناه في طور النمو، لأن رؤيته سوف تتغير مع نموه، فهو في الأسبوع الأول من حياته سيلاحظ الأشياء تتحرك من أمامه.

بصفتك أماً، فأنت أفضل من يعرف طفلك. إذا لاحظت أو شككت في أن عينيه تنقلبان إلى الداخل أو الخارج، أو إذا ظهرت بيضاء في الصور، فاتصلي بطبيبك على الفور، الذي يحذرك من الآتي:

علامات مشاكل العين أو الرؤية خلال السنة الأولى

الحول: تكون عيناه غير محاذية ولا تتحركان معاً.

رأرأة: يبدو أن عينيه تقفزان أو تهتزان لفترة أطول من الأشهر الثلاثة الأولى.

خذيه إلى الطبيب إذا لاحظت أي إصابة بالعين أو تغير جسدي يثير قلقك.

إذا لاحظت أي علامة على أن بصره لا يتطور بشكل صحيح.

كيف تعرفين إذا كان طفلك قد ولد بعينين ضعيفتين؟

من يقوم بالاختبارات؟

يجب أن تعرضي طفلك أولاً على (طبيب الأطفال أو طبيب الأسرة) بحيث يكون البحث عن مشاكل الرؤية أثناء كل فحص في السنة الأولى؛ إذ يمكنك علاج مشاكل صحة العين البسيطة مثل الالتهابات، وإذا كانت هناك مشكلة يجب أن تصحبي طفلك إلى اختصاصي العيون.

امتحانات العين للسنة الأولى: ماذا تتوقعين؟

قبل أن تذهبي، أعدي قائمة بأي أسئلة لديك. في حال احتجت إلى الانتظار، خذي لعبته المفضلة أو أي شيء آخر يمكنه أن يلعب به بهدوء. وخذي وجبة خفيفة أيضاً.

الكشف عن تاريخ عائلي

وذلك للتأكد من صحة العين أو مشاكل في الرؤية، التي تنتقل بالجينات إلى الأطفال.

اختبار ضوء القلم للجفون ومقل العيون

للتأكد من أن جفونه صلبة وليست متدلية؟ وللتأكد إن كان هناك أي علامة على وجود عدوى أو مرض أو مشاكل تمزق أو حساسية، أو إذا الجفون ورموشه طبيعية.

فحص حركة العين (كل عين وكلتاهما معاً):

وذلك لمعرفة إلى أي مدى يتابع طفلك شيئاً ما (غالباً ما يكون لعبة) بينما يحركه الطبيب؟ يجب أن تستجيب كلتا العينين بنفس الطريقة.

ماذا تعرفين عن مشاكل عين المولود؟

سيأخذ الطبيب طفلك إلى غرفة مظلمة ويضع له ضوءاً أمام عينيه لرؤية داخلهما؛ حيث سيستخدم أداة للبحث عن انعكاس أحمر في عيني طفلك، وسيتحقق منهما واحدة تلو الآخر ثم كلتاهما معاً. يمكن أن تشير الاستجابة غير الطبيعية إلى مشاكل مثل إعتام عدسة العين أو الأورام.

فحص عيني الطفل مرة أخرى

على الرغم من أن معظم الأطباء يعرفون كيفية فحص عيون الأطفال والرضع، فقد يقترح طبيبك أن يخضع طفلك لفحص آخر، حتى لو لم يجد مشاكل في الرؤية. الخبراء لديهم آراء مختلفة حول فحص الرؤية للأطفال. اسألي طبيبك عما هو مناسب لك.