التشريعي يدعو لنبذ التحريض بأحداث بيت لاهيا

قالت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي إنها تابعت ما قامت به لجنة متابعة العمل الحكومي بخصوص تحديد نفوذ بلديتي بيت لاهيا وبيت حانون.

وأضافت الجنة في بيانٍ لها أمس الخميس، أنه تم تشكيل لجنة خبراء وبالاتفاق مع البلديتين وأصدرت لجنة المتابعة قرارها بناءً على توصيات لجنة الخبراء.

وطالبت اللجنة الجميع بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونرفض بشدة اللجوء للعنف أو الفوضى أو التحريض في حل المشاكل.

كما دعت المتضررين والمتظلمين إلى الطرق الإدارية والقانونية السليمة ومنها المجلس التشريعي والقضاء.