22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، وأدت لإصابة مستوطن.

وأصيب مستوطن، مساء اليوم الجمعة، بعد تحطيم مركبته في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا، وأطلقوا النار مرتين صوب حاجز (الجلمة) العسكري في جنين.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز بيت فوريك في مدينة نابلس، واستهدفوا سيارة للمستوطنين قرب دوار روابي برام الله.

واندلعت مواجهات في 14 نقطة، شهدتها مناطق القدس وبيت لحم ونابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) خلال تقريره الدوري، 1448 عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدوا لمقتل 7 (إسرائيليين)، وإصابة 48 آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد 35 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز 159 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها ي جنين ونابلس على التوالي.