إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين و5 اعتقالات بالضفة



أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في قرية الجلمة شمال جنين، فيما اعتقل جيش الاحتلال خمسة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة، ما أدى إلى وقوع مواجهات، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين.

واحتجزت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة يعبد على الحاجز العسكري "دوتان"، قبل أن تفرج عنهم بعد التحقيق معهم واستجوابهم، تزامناً مع اقتحام الحي الغربي من البلدة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الشاب نظير نزال، من خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في العملية المتواصلة في مخيم عقبة جبر بأريحا، إلى جانب إصابة خمسة آخرين.



واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مخيم عقبة جبر وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات مع أهالي المخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في حارة المقايطة، حيث اعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة لافي واقتحمت منازل مطاردين.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلاً بالقذائف كما هدمت الأسوار الخارجية له، وطالبت أحد الشبان المحاصرين بتسليم نفسه لكنه رفض.