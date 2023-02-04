الكتلة الإسلامية تدعو لإطلاق سراح عضو مجلس طلبة بجامعة بيرزيت

دعت الكتلة الإسلامية السلطة الفلسطينية إلى إطلاق سراح عضو مجلس طلبة جامعة بيرزيت الطالب إبراهيم بني عودة، والذي اختطفه مساء أمس الجمعة جهاز الأمن الوقائي برام الله بعد اقتحام منزله.

وأكدت الكتلة اليوم السبت في بيان صحفي، على رفضها لهذا الاختطاف، داعية المؤسسات ذات الصلة والهيئات الحقوقية للقيام بدورها في التعامل مع هذه القضية وضمان عدم تكرار عمليات الاختطاف على خلفيات سياسية.

وطالبت إدارة جامعة بيرزيت للتدخل العاجل للإفراج عن الطالب بني عودة، "وليقفوا عند مسؤوليتهم في صد أي محاولة بغيضة من شأنها قمع العمل الطلابي والنقابي".

وشددت على أن هذا الاختطاف لن يفلح في ثني كوادر الكتلة الإسلامية عن عملهم الطلابي ودورهم في خدمة القضايا الطلابية والوطنية.