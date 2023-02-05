تعرف على الحالة الجوية اليوم الأحد 5 فبراير 2023

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً وعاصفاً وتسقط الأمطار بمشيئة الله على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائج .

وبعد غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويوم الأربعاء المقبل يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول إلى معتدلة مع ساعات الظهيرة والبحر مائج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية .