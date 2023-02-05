أجهزة السلطة تعتقل المهندس عبد الله رصرص من طولكرم

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، مساء أمس السبت، المهندس عبد الله خضر رصرص من مدينة طولكرم.

وقالت بنان جمال أبو الهيجا زوجة المهندس رصرص، إن قوة من جهاز الوقائي التابع للسلطة اعتقلت زوجها خلال تواجده في أحد شوارع طولكرم.

والمهندس رصرص أسير محرر أمضى ست سنوات ونصف في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال أكثر من مرة لدى أجهزة المخابرات والوقائي.

يشار إلى أن المهندس رصرص مرشح في قائمة كرميون، وعضو مؤتمر عام في نقابة المهندسين.

كما أنه خريج من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، تخصص بكالوريس هندسة معمارية، ويعمل في مكتب هندسي بطولكرم.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة العشرات من النشطاء والأسرى المحررين في سجونها بالضفة الغربية.

ويواصل عدد من المعتقلين إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم على خلفية انتمائهم السياسي.

ويخوض الأسير المحرر والمختطف لدى مخابرات السلطة في الخليل محمد إبراهيم شلالدة من بلدة سعير، إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وإلى جانب شلالدة، يواصل المعتقلان السياسيان الشاب محمد علاوي والطالب عبد الله عبيد من نابلس، إضرابهما عن الطعام؛ رفضاً لاعتقالهما التعسفي.