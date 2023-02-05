معتقل سياسي من الخليل مضرب عن الطعام منذ 12 يومًا

يخوض الأسير المحرر والمعتقل لدى مخابرات السلطة في الخليل محمد إبراهيم شلالدة من بلدة سعير، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 12 يوماً.

وقالت مصادر حقوقية إن شلالدة نقل للمشفى جراء تردي وضعه الصحي، مع استمرار إضرابه عن الطعام.

واعتقل شلالدة بعد اقتحام قوة كبيرة من أجهزة السلطة منزله في بلدة سعير بمدينة الخليل، ضمن حملة واسعة استهدفت أسرى محررين في الضفة الغربية.

وتمنع أجهزة السلطة عائلة ومحامي الأسير المحرر محمد شلالدة، من زيارته والاطمئنان على وضعه مع استمرار إضرابه عن الطعام.

ومحمد شلالدة أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون السلطة.

وأفرج عن شلالدة من اعتقاله الأخير في سجون الاحتلال في ٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢‏، وحظي حينها باستقبال حافل من أهالي سعير.

وزف المحرر شلالدة حينها بموكب من السيارات رفعت فيه رايات حركة حماس، وسط أناشيد للمقاومة وكتائب القسام.