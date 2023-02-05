17 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 17 عملاً مقاوماً بينها ثلاث عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" استهداف قوات الاحتلال بعبوتين ناسفتين، وتصدي لاعتداءين من المستوطنين، وتحطيم مركبة للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

ورشق شبان فلسطينيون المستوطنين قرب مستوطنة عوفرا بالحجارة، وحطموا مركبة للمستوطنين برام الله، إضافة إلى اندلاع مواجهات بمخيم الجلزون تخللها إلقاء حجارة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قرية اللبن الغربي في رام الله، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القرية.

ونفذ مقاومون في جنين عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال، الأولى وقعت عند حاجز الجلمة، والثانية في منطقة عجة وتخللها تفجير عبوات ناسفة ومواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جنين، وقاموا بتفجير عبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات عدة مع قوات الاحتلال، بينها مواجهات في بلدة عرابة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بمحافظة قلقيلة، تركزت عند المدخل الشمالي للمحافظة، وقرب الجدار العازل، وتخللها إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في منطقة المنية بمحافظة بيت لحم.