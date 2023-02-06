الاحتلال يعلن اغتيال مجموعة مقاومين في أريحا

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الإثنين، عن قيام قواته باغتيال مجموعة من المقاومين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وبحسب ناطق عسكري (إسرائيلي)، فإن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا جديدًا بالمخيم، وتمكنت من الوصول إلى شقة سكنية كان يتحصن بداخلها اثنان من المقاومين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين قرب مفرق ألموغ يوم السبت قبل الماضي، قبل أن يتعطل سلاحهما، مشيرًا إلى أنه تم اغتيالهما.

وبين أنه تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مقاومين آخرين وتم اغتيالهم أيضا.

ونشر الجيش صورة لبنادق المسلحين وعليها شعار حركة "حماس".

ويدور الحديث عن 7 شبان من بينهم الشابين المتهمين بمحاولة تنفيذ العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم نقل إصابتين من المخيم، إحداها في الرأس، وإصابة ثالث اعتقل مصابًا من قبل جيش الاحتلال.

واعتقلت تلك القوات القيادي في حركة "حماس"، شكري عمارة، من داخل المخيم، كما اعتقلت عددًا من المواطنين من أقارب الشابين المتهمين بتنفيذ العملية.

#فيديو| لحظة اعتقال قوات الاحتلال للقيادي شاكر عمارة عقب اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/NwLO3qLfwO — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 6, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تبادل لإطلاق النار في المخيم، فيما سقطت طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال وتم إحراقها من قبل الشبان.

#شاهد | شبان يتمكنون من إسقاط طائرة تصوير لجيش الاحتلال وإحراقها خلال اقتحام مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/HvqycgrgbR — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 6, 2023

المصدر: القدس