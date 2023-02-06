حماس: شعبنا ومقاومته لن يتأخروا بالرد على جريمة عقبة جبر

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في عُقبة جبر بمدينة أريحا، ستكون وقوداً للثورة العظيمة للشباب الثائر، وشعبنا ومقاومته لن يتأخروا بالرد على هذه الجريمة.

وأضاف أن عمليات القتل بهذه الطريقة، تؤكد التخبط الكبير للاحتلال في التعامل مع تصاعد وتمدد المقاومة في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية، وعجزه عن إيقاف تصاعدها الكبير.

وأكد أن لاحتلال الصهيوني يعيش حالةً من التخبط والارتباك؛ نتيجة تصاعد عمليات المقاومة في جميع مدن الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال على أريحا امتداد للحرب المفتوحة التي يخوضها ضد شعبنا الفلسطيني.

وبيّن أن الظهور العلني لمجاهدي كتائب القسام في أريحا أربك المنظومة الأمنية الصهيونية.

وقال إن سلوك قوات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء مخالف للقانون الدولي، وهو سلوك انعدام القيم الانسانية لهذه الجيش النازي

وأضاف أن الاحتلال فشل في مواجهة المجاهدين في مخيم عقبة جبر بفعل بسالتهم والالتفاف الشعبي حولهم فلجأ لأسلوب المباغتة.

وأشار إلى أن الشباب الثائر سيواصل جهاده ونضاله ضد قوات الاحتلال الغاشم.

وشدد على أننا نشهد تصاعدًا لعميات المقاومة والنضال الشعبي والعمل الفدائي في جميع مدن ومخيمات وقرى الضفة المحتلة.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني عاجز تمامًا عن وقف عمليات المقاومة في الضفة المحتلة.

استشهد عدد من المقاومين فجر اليوم الاثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وتعرض المخيم فجر اليوم لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

وأسفرت المواجهات حسب ما أعلنته وزارة الصحة عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وبالتزامن مع اقتحام المخيم، حاصرت قوات الاحتلال أحد المواقع الذي تواجد فيه المقاومون حيث اندلعت اشتباكات عنيفة لأكثر من ساعة ونصف أدت لاستشهاد عدد منهم.

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.