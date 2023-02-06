بالصور| إضراب شامل يعم الضفة حدادا على شهداء أريحا

عمّ صباح اليوم الاثنين، الإضراب الشامل في مدن الضفة الغربية المحتلة حدادا على أرواح شهداء مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ونعت مساجد نابلس صباح اليوم الاثنين، الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا.

ودعت عبر مكبرات الصوت للمشاركة الحاشدة في تشييع جنازات الشهداء ونصرةً ودعمًا لمدينة أريحا المحاصرة.

دعو لإضراب شامل وإشعال نقاط التماس بالضفة والقدس في وجه الاحتلال وفاءً لأرواح الشهداء

ودعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مناطق الضفة الغربية والقدس للإضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء مجزرة عقبة جبر صباح اليوم، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال على مدار اليوم، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين.

وقالت إن جرائم الاحتلال ومجازره التي يتعرض لها شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة وأراضي الـ48 تتطلب وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه والتمسك بالحقوق والثوابت واستمرار مقاومة وكفاح شعبنا ضد الاحتلال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وضمان حق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وناشدت المجتمع الدولي وأحرار العالم لسرعة تظافر الجهود من أجل وقف المجازر الصهيونية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باستشهاد سبعة فلسطينيين في المخيم، بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال، اغتيال عدد من الشبان داخل المخيم.













