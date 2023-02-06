الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة بينهم قيادي في حماس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة وفجر اليوم الإثنين، 18 مواطنًا من الضفة الغربية.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من مخيم عقبة جبر، وهم: القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، والشقيقان إيهاب وأحمد محمد حميدات، وعبد الحافظ فخر عويضات، وفخر عبد الحافظ عويضات، ومحمد فخر عويضات، ومحمد رياض عويضات، وعبد الحافظ وائل عويضات.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين: سند أمجد طقاطقة من بلدة بيت فجّار، ومصطفى جمال البدن (22 عامًا) من بلدة تقوع، وأحمد ناصر عساكرة (25 عامًا) من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات، المواطنَين: أحمد محمود عبد الرؤوف الريماوي (17 عامًا) من بلدة بيت ريما، والأسير المحرر إبراهيم مجدي حماد من سلواد.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة رجاء كرسوع (48 عامًا) من مخيم بلاطة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام محمود محاميد من قرية أبو ضعيف.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من الظاهرية، وهم: أحمد عزات الوريدات، ونور إبراهيم البطاط، وغالب البطاط.