إدارة السجون تقتحم قسم الأشبال في (الدامون) وتفرض عقوبات قاسية

اقتحمت إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الاثنين، قسم الأشبال في سجن الدامون وفرضت بحقهم عقوبات قاسية، بعد أن اعتدت عليهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب، تلقت (الرسالة نت) نسخة عنه، إن إدارة سجن الدامون فرضت شروطاً مجحفة وقاسية بحق قسم الأشبال، منها: إغلاق الكانتينة أسبوعاً، ومنع الاتصال الهاتفي.

وصادرت إدارة السجن الأدوات الكهربائية، ومنعت الزيارة شهراً للأسرى الأشبال، إضافة إلى تحويل غرفهم لزنازين لـ4 أيام.

ومنذ تسلم وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير مهامه في الحكومة، أعلن عن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، من بينها الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

وتشهد السّجون منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع بحقّ عدة أقسام في سجون (عوفر، والنقب، ومجدو، والدامون)، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 4780 أسيرًا، بينهم 29 أسيرة، و180 طفلًا، إلى جانب 860 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة)، ومئات الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا مختلفة وسط إهمال طبي متعمد.