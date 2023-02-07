استشهاد فتى خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

استشهد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عامًا)، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الفتى الأشقر تعرضت لطلق ناري في الوجه، ما أدى لاستشهاده.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدًا بينهم 9 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

وأفادت مصادر صحفية في نابلس، بأن قوات كبيرة اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرق المحافظة، وداهمت العديد من المنازل.

وأشارت إلى أن المقاومة تصدت لقوات الاحتلال خلال اقتحامها في تلك المنطقة، وأطلقت النار تجاهها.

ولفتت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي تجاههم ما أدى لاستشهاد الفتى الأشقر.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من المنطقة هم الأسرى المحررين، عنان وعاصم وشادي بشكار.

المصدر: القدس